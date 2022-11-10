Олег Лавричев провел встречу с руководителями национально-культурных автономий Нижнего Новгорода и области

10 ноября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел встречу с руководителями национально-культурных автономий Нижнего Новгорода и области. Встреча прошла по инициативе председателя Совета Нижегородского регионального отделения «Ассамблея народов России», члена Общественной палаты Нижнего Новгорода третьего созыва Ольги Шумаковой.

Олег Лавричев отметил, что между городской Думой Нижнего Новгорода и НРО «Ассамблея народов России» уже давно налажено продуктивное взаимодействие.

«Мы с вами давно и тесно сотрудничаем в вопросах развития культуры, образования, патриотического воспитания молодежи, укрепления мира и согласия на Нижегородской земле, отмечаем государственные, религиозные и национальные праздники, проводим различные фестивали, конгрессы, форумы, обсуждаем вопросы развития города. Ваше мнение крайне важно для нас. Город – это, прежде всего, его жители, и кому, как не вам, представителям различных диаспор, хорошо известно о нуждах людей. Мы живем в самом полиэтническом округе, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир, спокойствие и порядок на нашей земле. Как отметил один из руководителей федеральной Ассамблеи Народов России, главной нашей задачей сегодня становится создание духовной общности всех россиян, живущих и работающих на благо Отечества, и я с этим полностью согласен», – подчеркнул он.

Ольга Шумакова рассказала о деятельности организации. По ее словам, представители Ассамблеи реализуют культурно-просветительские мероприятия для иностранных студентов, совместно с учеными Нижнего Новгорода проводят круглые столы, конференции, семинары по вопросам гармонизации межнациональных отношений. На протяжении восьми лет существования НРО «АНР» активно принимает участие в проведении знаковых мероприятий в Нижнем Новгороде и области. Представители организации оказывают материальную помощь ветеранам, инвалидам, детям из детских домов и реабилитационных центров.

«Помимо культурной и образовательной деятельности мы проводим и спортивные мероприятия, например, турниры по шахматам и по футболу. Большим успехом пользуются наши музыкальные и танцевальные коллективы», – сказала Ольга Шумакова.

Она также подчеркнула, что многие представители национально-культурных автономий уже давно стали настоящими нижегородцами, но, тем не менее, стремятся сохранить свои национальные традиции и обычаи.

Руководители национально-культурных автономий рассказали о своей деятельности. Директор Благотворительного фонда «Еврейский центр Хэсэд Сара» Юлия Горнушенкова рассказала, что помимо большого блока культурных работ, центр организует благотворительные акции для пожилых людей. В частности, на добровольных началах осуществляется опека над пенсионерами и долгосрочная программа по уходу на дому. Также оказывается помощь и вынужденным переселенцам с Донбасса.

Председатель «Местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода» Магомед Ахметов рассказал о проведении чемпионата по шахматам с участием представителей многих национальностей России, а заместитель председателя областной общественной организации «Нижегородская армянская община» Карине Кочарян – о деятельности танцевального национального клуба и о значимости воспитания молодежи в духе добрососедства и сотрудничества. Председатель «Центра цыганской культуры «Рада» Елена Лазаренко выступила с танцевально-вокальным номером.

Руководители национально-культурных автономий также смогли задать интересующие их вопросы представителю АНО «Дом Народного Единства» Ольге Антюгановой. В основном они касались деятельности организации и помощи в подготовке заявок на гранты. Почетный гражданин Нижнего Новгорода Анна Ермакова предложила провести большую научно-практическую конференцию с участием представителей национальностей, проживающих в Нижегородской области. Также она высказала идею о возрождении фестиваля творческих коллективов, входящих в состав Ассамблеи, который ранее проходил на площадке Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Все предложения руководителей национально-культурных автономий были зафиксированы и взяты на контроль. Олег Лавричев подчеркнул, что все инициативы заслуживают внимания и будут проработаны.