Движение на участке улицы Пожарского ограничат в Нижнем Новгороде до 14 ноября

Фото: Пресс- служба администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта на участке улицы Пожарского временно запретят в Нижнем Новгороде. Ограничение будет действовать с 20:00 11 ноября до 08:00 14 ноября. Закрыт будет участок дороги от дома №1 на улице Большая Покровская. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Проехать к жилым домам нижегородцы смогут по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, где временно будет введено двухстороннее движение.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что таксист-лихач протаранил остановку и едва не влетел в кремль в центре Нижнего Новгорода. За рулем в момент ДТП находился 22-летний молодой человек со стажем вождения 4 года. Машиной он управлял пьяным, а ещё чего хуже в салоне с ним находилось шестеро пассажиров!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!