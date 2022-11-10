Свыше 400 квартир приобрели для расселения ветхого фонда в Нижнем Новгороде. ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 400 квартир приобрели в Нижнем Новгороде для расселения ветхого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С каждым годом темпы расселения аварийного и ветхого фонда в Нижнем Новгороде растут, - отметил заместитель директора городского департамента строительства и капитального ремонта Артем Каразанов. - В 2020 году мы передали 38 квартир по всем программам расселения, в 2021 году - 97, а в этом году заключили муниципальные контракты на приобретение более 400 квартир.

По данным администрации, этот вопрос держит на личном контроле лично глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Благодаря покупке квартир жители ветхих домов на улицах Беломорская и 8 Марта переедут в ЖК «Корабли».

- В следующем году планируем тоже не менее 400 квартир либо построить, либо закупить для расселения аварийного фонда, - отметил Артем Каразанов.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев заявил, что программа расселения ветхого и аварийного фонда является одной из приоритетных.

- Мы полностью изменили подход к работе. Если раньше закупали уже готовое жилье, то сейчас все больше идем по пути строительства, - заявил мэр Нижнего Новгорода.