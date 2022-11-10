ВТБ в Нижегородской области подключился к региональной программе социальной ипотеки

ВТБ в числе первых банков подключился к реализации региональной программы льготной ипотеки Нижегородской области. Клиенты смогут приобрести объект недвижимости, подходящий под условия одной из госпрограмм, и получить от правительства области субсидии на погашение ипотеки.

Новая региональная программа действует до конца года. Согласно ее условиям, правительство области будет осуществлять ежемесячные выплаты заемщикам, оформившим кредит по одной из государственных ипотечных программ. В зависимости от продукта конечная ставка для клиента может быть снижена до 0,1%-4% годовых.

Воспользоваться условиями региональной социальной ипотеки смогут многодетные семьи, медицинские работники, сотрудники пожарной охраны и учреждений социальной защиты, государственные и муниципальные служащие, представители полиции и Росгвардии, государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, муниципальных унитарных предприятий, ветераны боевых действий, а также IT-специалисты. Чтобы получить субсидию, заемщикам потребуется после оформления кредита в ВТБ обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

«Предоставление доступных условий жилищного кредитования – приоритетная деятельность ВТБ. Банк принимает активное участие в реализации госпрограмм, а также последовательно расширяет поддержку отдельных категорий населения в рамках собственной стратегической инициативы «Семейный капитал». Мы в числе первых приступили к работе по новой программе социальной ипотеки, которая объединила федеральные и региональные меры поддержки. Уверены, что она позволит сотням семей оперативно решить квартирный вопрос с максимально комфортной финансовой нагрузкой», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. По итогам десяти месяцев 2022 года нижегородцы оформили в банке кредиты более чем на 7,5 млрд рублей, треть из которых приходится на программы с господдержкой. Наибольшей популярностью у клиентов пользовалась льготная ипотека, действующая с 2020 года. По ней за январь-октябрь ВТБ оформил более 400 кредитов, объем сделок составил 1,3 млрд рублей. В рамках «семейной ипотеки» жители области провели более 350 сделок на общую сумму 1,3 млрд рублей.