Нижегородский Ледовый дворец присоединен к коммуникациям водоснабжения и водоотведения

Работы по присоединению Ледового дворца в Нижнем Новгороде к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения завершены.

На объекте «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде» в период с 01 по 07 ноября 2022 года, по согласованию с администрацией г. Нижнего Новгорода, открытым способом с полным перекрытием улицы Самаркандская велась прокладка трассы сетей водоснабжения. После того, как работы по технологическому присоединению Ледового дворца к сетям водоснабжения подрядной организацией АО «Нижегородский водоканал» были завершены, также выполнены работы по обратной засыпке котлована с послойным уплотнением, устройством щебеночного основания, установке бордюров и восстановлению асфальтобетонного покрытия.

С 08 ноября 2022 движение по улице Самаркандская полностью открыто для автотранспорта.