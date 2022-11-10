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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:22

Заключены контракты на приобретение более 400 квартир для расселения из аварийных домов

Муниципальные контракты для расселения нижегородцев заключены в 2022 году
Заключены контракты на приобретение более 400 квартир для расселения из аварийных домов

Заключены контракты на приобретение более 400 квартир для расселения из аварийных домов

Жители ветхих домов на улицах Беломорская и 8 Марта переезжают в ЖК «Корабли». Как сообщил заместитель директора городского департамента строительства и капитального ремонта Артем Каразанов, с каждым годом темпы расселения в Нижнем Новгороде растут.

«Глава города Юрий Шалабаев держит этот вопрос на личном контроле. В 2020 году мы передали 38 квартир по всем программам расселения, в 2021 году - 97, а в этом году заключили муниципальные контракты на приобретение более 400 квартир. Недавно закупили более 80 жилых помещений, и люди переезжают в благоустроенные квартиры. В следующем году планируем тоже не менее 400 квартир либо построить, либо закупить для расселения аварийного фонда», - отметил он.

Клавдия Соколова переезжает из старого дома на улице Беломорской. Она жила там с 1967 года. «Сначала было нормально, но в последнее время стало очень холодно. Стены промерзают, ветер гуляет. Мы даже не думали, что получим такие прекрасные просторные квартиры в новом доме. Отличный подарок к Новому году!» - рассказала она.

Елена Абрамова готовится к переезду из аварийного дома на улице 8 Марта. «Сам дом 1930 года постройки. Потолки уже провисли, стены рассыпаются, подъезды перекосились, зимой довольно холодно было, АГВ плохо справляется. Нам позвонили, предложили смотровые ордера в новом доме, в новостройке. Эмоции, конечно, непередаваемые! Мы посмотрели квартиры, очень нам понравилось, все сделано на совесть, да и площадь почти в два раза больше, чем в старом доме», - поделилась впечатлениями нижегородка.

Ранее глава города Юрий Шалабаев назвал программу расселения ветхого и аварийного фонда одной из приоритетных. «Мы полностью изменили подход к работе. Если раньше закупали уже готовое жилье, то сейчас все больше идем по пути строительства», - отметил он.