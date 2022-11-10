Заключены контракты на приобретение более 400 квартир для расселения из аварийных домов

Жители ветхих домов на улицах Беломорская и 8 Марта переезжают в ЖК «Корабли». Как сообщил заместитель директора городского департамента строительства и капитального ремонта Артем Каразанов, с каждым годом темпы расселения в Нижнем Новгороде растут.

«Глава города Юрий Шалабаев держит этот вопрос на личном контроле. В 2020 году мы передали 38 квартир по всем программам расселения, в 2021 году - 97, а в этом году заключили муниципальные контракты на приобретение более 400 квартир. Недавно закупили более 80 жилых помещений, и люди переезжают в благоустроенные квартиры. В следующем году планируем тоже не менее 400 квартир либо построить, либо закупить для расселения аварийного фонда», - отметил он.

Клавдия Соколова переезжает из старого дома на улице Беломорской. Она жила там с 1967 года. «Сначала было нормально, но в последнее время стало очень холодно. Стены промерзают, ветер гуляет. Мы даже не думали, что получим такие прекрасные просторные квартиры в новом доме. Отличный подарок к Новому году!» - рассказала она.

Елена Абрамова готовится к переезду из аварийного дома на улице 8 Марта. «Сам дом 1930 года постройки. Потолки уже провисли, стены рассыпаются, подъезды перекосились, зимой довольно холодно было, АГВ плохо справляется. Нам позвонили, предложили смотровые ордера в новом доме, в новостройке. Эмоции, конечно, непередаваемые! Мы посмотрели квартиры, очень нам понравилось, все сделано на совесть, да и площадь почти в два раза больше, чем в старом доме», - поделилась впечатлениями нижегородка.

Ранее глава города Юрий Шалабаев назвал программу расселения ветхого и аварийного фонда одной из приоритетных. «Мы полностью изменили подход к работе. Если раньше закупали уже готовое жилье, то сейчас все больше идем по пути строительства», - отметил он.