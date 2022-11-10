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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:54

Банки берут плату с мобилизованных нижегородцев за кредитные каникулы

На нарушение закона обратил внимание председатель Заксобрания Евгений Люлин
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Банки берут плату с мобилизованных нижегородцев за кредитные каникулы.

Банки берут плату с мобилизованных нижегородцев за кредитные каникулы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал, что банки по-прежнему берут плату с мобилизованных нижегородцев за кредитные каникулы. По его словам, это является явным нарушением закона. Об этом спикер рассказал в своем телеграм-канале.

- Обидно, что нашим незнанием пользуются жулики. Узнал от звонивших, что некоторые банки взимают «плату» за кредитные каникулы. Явное нарушение закона! Будем разбираться, - пообещал Евгений Люлин.

Также Евгений Люлин пообещал поговорить с руководителями предприятий, где все еще раздумывают о сохранении средней зарплаты для мобилизованных.

- Да, работодатель сам принимает это решение. Значит, придется ему напомнить, что мобилизованные защищают не только себя, но и его, - отметил Евгений Люлин.