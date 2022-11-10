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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:56

Архитектурно-художественную концепцию улицы Чкалова утвердили в Нижнем Новгороде

Все вывески на зданиях планируется сделать в едином стиле
Полина ШИБАЛКИНА
Архитектурно-художественную концепцию улицы Чкалова утвердили в Нижнем Новгороде.

Архитектурно-художественную концепцию улицы Чкалова утвердили в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Архитектурно - художественную концепцию улицы Чкалова утвердила администрация Нижнего Новгорода 9 ноября. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, основная задача концепции — упрощение информационных конструкций. Сейчас наружное оформление улицы Чкалова находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть вывесок уже устарела, кроме того, некоторые из них сделаны из некачественных материалов. Вывески зданий установлены хаотично, вразрез с архитектурой и стилистикой здания.

Новое оформление улицы поможет сохранить и преобразить архитектурно – художественный облик зданий и города в целом. Стоит отметить, что текстовое наполнение вывесок пока что не рассматривали, заостряя внимание только на визуальном эффекте.