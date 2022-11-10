Новая спецтехника будет работать в Центральном парке Дзержинска

В 2022 году на вторую очередь благоустройство парка было выделено более 99,5 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая спецтехника будет работать в недавно благоустроенном Центральном парке Дзержинска. Состояние машин и оборудования накануне проверил глава города Иван Носков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы по обновлению парковой зоны площадью в 34 гектара проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Теперь за состоянием общественного пространства будут следить не только люди, но и техника. Так, в любое время года смогут работать новенькие компактные тракторы с разным навесным оборудованием. Также были закуплены ручные снегоуборщики, пылесосы и дробилка.

- Мы хотим, чтобы у парка появился свой особый колорит, и стараемся учитывать пожелания общественности. Дирекция парков должна не только развивать эти пространства, но и содержать их территорию. Уверен, что новая техника, предназначенная именно для работы в парках, поможет делать это более качественно, - сказал Иван Носков.

Напомним, что на благоустройство второй очереди Центрального парка культуры и отдыха в Дзержинске было почти100 миллионов рублей.

Также колесо обозрения» заработал в центральном парке культуры и отдыха в Дзержинске. Инициативу установить аттракцион высотой около 31 метра поддержали более 2,5 тысячи местных жителей.

Ещё мы писали, что граффити с портретом Юрия Шатунова появилось в Дзержинске.

Автором данной работы стал нижегородский художник Дмитрий Захаров.

Кроме того, уже второй год подряд в Дзержинске местные жители наблюдают странное явление – по городу разгуливают синие собаки. Разговоры о посиневших Шариках оказались столь популярны, что им даже посвятили стихи. Автором стал житель Дзержинска Алексей Гладилов.

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