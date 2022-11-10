Команда Мининского университета выиграла Кубок России по чир спорту

Всероссийские соревнования “Кубок России” по чир спорту прошли с 4 по 6 ноября 2022 года в городе Щёлково Московской области. В них приняли участие более 1500 участников из 31 региона России, а спортсмены Мининского стали победителями и призерами в разных дисциплинах.

Сборная Мининского университета, спортивный клуб “TWINKLE”, стала абсолютным победителем спортивного фестиваля “Восходящие звезды”, проходившего в рамках “Кубка России”. Команда выиграла две золотые медали и одну серебряную в дисциплинах “Чирлидинг-стант-партнерский” и “Чирлидинг-стант-смешанный”.

Честь вуза вместе с кандидатами в мастера спорта Артемом Шалаевым и Александром Дмитриевым и спортсменом первого спортивного разряда Никитой Балакиным защищала и тренером команды-чемпиона - студентка магистратуры Мининского университета Оксана Ларионова.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета отметил, что профессорско-преподавательский состав вуза с понимаем относится к спортивной карьере студентов:

- Педагоги Мининского университета, которые непосредственно работают со спортсменами, выстраивают процесс обучения с точки зрения индивидуальной образовательной траектории, ведь для действующих спортсменов участие в соревнованиях разного уровня – это также профессиональное развитие, личностный рост, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

Кроме того, второе место в командном зачете среди регионов РФ заняла еще одна сборная вуза. Студентки факультета физической культуры и спорта Мининского университета и воспитанники спортивного клуба “Элли” стали победителями в дисциплине “Чир-джаз-группа” и серебряными призерами в дисциплине “Чир-фристайл-группа”, а также завоевали.

Команда Мининского университета - это студентки факультета физической культуры и спорта, мастера спорта РФ и кандидаты в мастера спорта РФ: Ольга Бушкова, Арина Волкова, Кристина Крайнова, Татьяна Щитова и Виктория Полетаева.