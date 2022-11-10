Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 10:43

50 нижегородских срочников отправились к месту службы

8 и 9 ноября новобранцев направили в воинские части
Полина ШИБАЛКИНА
50 нижегородских срочников отправились к месту службы. Фото: военный комиссариат Нижегородской области

50 нижегородских срочников отправились к месту службы. Фото: военный комиссариат Нижегородской области

В рамках осеннего призыва 50 первых нижегородских новобранцев направили в воинские части разных регионов страны для прохождения военной службы. Отправка нижегородцев состоялась 8 и 9 ноября. Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Сообщается, что как только новобранцы прибудут на место службы, они в обязательном порядке пройдут двухнедельный карантин под присмотром медицинских работников. Также нижегородцев ожидают сборы.

- Напоминаем, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в горячие точки, - отметил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

Осенняя призывная кампания в этом году проходит с 1 ноября по 31 декабря. В Нижегородской области на службу призовут около 1700 человек, в том числе почти 700 призывников из Нижнего Новгорода.