50 нижегородских срочников отправились к месту службы. Фото: военный комиссариат Нижегородской области

В рамках осеннего призыва 50 первых нижегородских новобранцев направили в воинские части разных регионов страны для прохождения военной службы. Отправка нижегородцев состоялась 8 и 9 ноября. Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Сообщается, что как только новобранцы прибудут на место службы, они в обязательном порядке пройдут двухнедельный карантин под присмотром медицинских работников. Также нижегородцев ожидают сборы.

- Напоминаем, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в горячие точки, - отметил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

Осенняя призывная кампания в этом году проходит с 1 ноября по 31 декабря. В Нижегородской области на службу призовут около 1700 человек, в том числе почти 700 призывников из Нижнего Новгорода.