Помещения в торговом центре «Аврора» в Нижнем Новгороде продают за 296 млн рублей

Фото: сайт Авито.

Часть помещений в торговом центре «Аврора» в Нижнем Новгороде выставили на продажу. В здании, расположенном на площади Ленина, продают подвал и первый этаж. Эти помещения оценили в 296 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Авито.

- Продаются помещения торгового центра «Аврора» (от собственника) с арендатором – супермаркет «Перекресток», - сообщает продавец.

Общая площадь, которую занимают продаваемые помещения в ТЦ, составляет 7 155 квадратных метров. Земельный участок оформлен в аренду до 2057 года. К зданию ТЦ прилегает бесплатная парковка на 110 машин.

Посетители могут попасть в торговый центр «Аврора» с площади Ленина и улицы Совнаркомовская. В относительной близости находятся две станции метро: Московская (870 метров) и Стрелка (1,5 километра), а также четыре остановки общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что шикарную квартиру с сантехникой, инкрустированной кристаллами Сваровски, продают в центре Нижнего Новгорода за 65 миллионов рублей. Четырёхкомнатная квартира расположена в одном из домов на улице Варварской – в окружении институтов, культурных и деловых учреждений, магазинов и ресторанов. В пешей доступности от квартиры также находится площадь Минина и Пожарского, улицы Алексеевская и Большая Покровская.

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