Нижегородские власти заключили концессию на строительство ИТ-кампуса с собственной фирмой

Проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Подконтрольная региональному правительству компания ООО «Развитие инновационных проектов» будет строить IT-кампус в Нижнем Новгороде. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

- Для быстрого и эффективного старта проекта концессионером была выбрана и утверждена распоряжением правительства РФ компания, созданная на базе Корпорации развития Нижегородской области, которая обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом, - объяснили в ведомстве.

Известно, что сдать I -очередь строительства IT-кампуса в Нижнем Новгороде надо в первой половине 2024 года, а весь объект должен быть готов до конца 2025 года. Такие сроки установлены на федеральном уровне и для успешного достижения цели необходима слаженная работа инвестора, подрядчиков, областной власти и контролирующих органов.

- В будущем не исключается возможность привлечения частных партнеров, - добавили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Напомним, что новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта. Строительство начнется в 2023 году.

Архитекторы показали, как будет выглядеть IT-кампус в Нижнем Новгороде. В предложенной концепции есть ряд проблем и спорных решений, но присутствовавшие на мероприятии члены архитектурного совета высказались о ней положительно и рекомендовали взять за основу для дальнейшего проектирования.

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