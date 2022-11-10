Дети мобилизованных нижегородцев смогут посетить «Горьковскую елку». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На «Горьковскую елку» в этом году пригласят детей мобилизованных нижегородцев. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, список гостей на «Горьковскую елку» в 2022 году увеличился. Как всегда, на новогодние мероприятия приглашаются дети из малообеспеченных и многодетных семей, стипендиаты, лауреаты конкурсов и победители соревнований. Дополняют список в этом году дети из семей вынужденных переселенцев и мобилизованных нижегородцев.

В этом году в рамках праздничных мероприятий пройдет конкурс рисунков «Зимний Нижний». Показать свои таланты смогут юные нижегородцы от 5 до 16 лет в самых разных номинациях: «Горьковская ёлка», «Новогодняя ночь», «Новый год в Швейцарии», «Новый год в парке», «Новогодний талисман Нижнего», «Нарисуем волшебство», «Символ года», «Сказка в Нижнем». Прием конкурсных работ продлится до 27 ноября. Результаты участники конкурса смогут узнать 5 декабря.

«Горьковская елка» - старая традиция, которой уже более 120 лет. Заложил традицию нижегородский писатель Максим Горький, организовав первый благотворительный новогодний праздник для 500 детей из нуждающихся семей.