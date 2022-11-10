Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 9:18

Более 3 млн рублей лишилась нижегородка после звонка лже-сотрудников банка

Женщина переводила мошенникам деньги частями в течение трех дней
Мария СОРОКИНА

Лже-сотрудники банка обманом похитили 3 млн 770 тысяч рублей у доверчивой жительницы Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. 52-летняя женщина обратилась в городской отдел полиции №6 и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный представился сотрудником службы банка и сообщил, что кто-то оформил кредит от лица женщины.Злоумышленник предложил женщине снять деньги и положить на якобы надежный счет. В течение трех дней женщина строго исполняла рекомендации мошенника и частями переводила деньги. Только после этого потерпевшая поняла что ее обманули. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проводит расследование.