Более 3 млн рублей лишилась нижегородка после звонка лже-сотрудников банка

Лже-сотрудники банка обманом похитили 3 млн 770 тысяч рублей у доверчивой жительницы Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. 52-летняя женщина обратилась в городской отдел полиции №6 и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный представился сотрудником службы банка и сообщил, что кто-то оформил кредит от лица женщины.Злоумышленник предложил женщине снять деньги и положить на якобы надежный счет. В течение трех дней женщина строго исполняла рекомендации мошенника и частями переводила деньги. Только после этого потерпевшая поняла что ее обманули. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проводит расследование.