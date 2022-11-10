Две 13-летние девочки, пропавшие в Нижнем Новгороде, найдены живыми

Две пропавшие 13-летние девочки найдены живыми и здоровыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «Волонтёр НН» в социальных сетях.

Девочки пропали во вторник, 8 ноября, в районе 22:00 в Нижнем Новгороде. Они ушли из дома по улице Планетная и не вернулись. Вчера поисково-спасательный отряд организовал их поиски, после чего подростков смогли найти и вернуть родителям.

Обстоятельства произошедшего с детьми не раскрываются, как и подробности поисков девочек.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде завершено строительство корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах. Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Учащиеся школы 800 смогут заниматься у того учителя, который им кается более интересным. Если этот преподаватель находится в другом корпусе за десятки километров, обучаться у него можно в онлайн-формате, не потратив время на дорогу.

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