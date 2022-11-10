Строительство «Сталин-центра» на Бору перенесли на 2023 год. Фото: НРО КПРФ

Строительство «Сталин-центра» на Бору перенесли на март 2023 года. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на первого секретаря нижегородского КПРФ Алексея Зорова.

По его словам, строительные работы пришлось приостановить из-за начала спецоперации и связанной с этим экономической ситуацией.

- Строительные материалы также резко подскочили в цене по этой причине. Сейчас ценник на них падает, - отметил Алексей Зоров.

Напомним, «Сталин-центр» - новый музей, посвященный разным периодам жизни Иосифа Сталина, который начали строить на Бору. На церемонии открытия музея планируется заложить капсулу времени, которую откроют только в 2045 году.

К сегодняшнему дню уже был разработан проект «Сталин-центра» за 450 тысяч рублей, проведены геологические изыскания за 280 тысяч рублей, вырыт котлован. На сегодняшний день определен подрядчик, который займется строительством самого музея – возводить его будет борская компания. Кстати, она уже приступила к закупке материала.