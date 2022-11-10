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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:20

Детский сад на улице Глеба Успенского соответствует требованиям проектной документации

Об этом свидетельствует заключение областного Госстройнадзор
Детский сад на улице Глеба Успенского соответствует требованиям проектной документации

Детский сад на улице Глеба Успенского соответствует требованиям проектной документации

Новый детский сад на ул. Глеба Успенского (ЖК «Октава») в Ленинском районе, построенный по национальному проекту «Демография», получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС). Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«Детский садик рассчитан на 177 ребят от года до семи лет, и будет являться вторым зданием уже существующего дошкольного учреждения № 369, что позволит избежать процессов создания нового юридического лица, а также назначения нового руководителя. В нём оборудовано восемь групп, есть медицинский кабинет, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для педагогов разной направленности и другого персонала, а также хозяйственные помещения, пост охраны с телевизионной системой для ведения круглосуточного видеонаблюдения», - рассказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, по словам главы города, на территории обустроены восемь групповых площадок, включая спортивную площадку со специальным травмобезопасным покрытием. На каждой площадке имеются зоны с оборудованием для подвижных игр, зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

Напомним, что в Ленинском районе по национальному проекту «Демография» готовится к сдаче детский сад на ул. Молитовской. Учреждение на 120 мест имеет почти стопроцентную готовность, и, по оценкам специалистов городского департамента строительства и капитального ремонта, «выйдет на ЗОС также в ноябре».