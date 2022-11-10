Детский сад на улице Глеба Успенского соответствует требованиям проектной документации

Новый детский сад на ул. Глеба Успенского (ЖК «Октава») в Ленинском районе, построенный по национальному проекту «Демография», получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС). Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«Детский садик рассчитан на 177 ребят от года до семи лет, и будет являться вторым зданием уже существующего дошкольного учреждения № 369, что позволит избежать процессов создания нового юридического лица, а также назначения нового руководителя. В нём оборудовано восемь групп, есть медицинский кабинет, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для педагогов разной направленности и другого персонала, а также хозяйственные помещения, пост охраны с телевизионной системой для ведения круглосуточного видеонаблюдения», - рассказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, по словам главы города, на территории обустроены восемь групповых площадок, включая спортивную площадку со специальным травмобезопасным покрытием. На каждой площадке имеются зоны с оборудованием для подвижных игр, зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

Напомним, что в Ленинском районе по национальному проекту «Демография» готовится к сдаче детский сад на ул. Молитовской. Учреждение на 120 мест имеет почти стопроцентную готовность, и, по оценкам специалистов городского департамента строительства и капитального ремонта, «выйдет на ЗОС также в ноябре».