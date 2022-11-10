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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:11

Олег Лавричев: «Наших правоохранителей всегда отличали высочайшая ответственность, мужество, верность долгу и присяге»

Поздравление председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Олег Лавричев: «Наших правоохранителей всегда отличали высочайшая ответственность, мужество, верность долгу и присяге»

Олег Лавричев: «Наших правоохранителей всегда отличали высочайшая ответственность, мужество, верность долгу и присяге»

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Более трех веков минуло с тех пор, как Петр Великий создал в России службу охраны общественного порядка. Менялся мир, росла и крепла наша страна, а вместе с ней менялась и совершенствовалась система органов внутренних дел. Сегодня к ее задачам относятся предотвращение и раскрытие преступлений, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением запрещенных веществ, контроль оборота оружия, обеспечение безопасности дорожного движения, охрана частной собственности, розыск пропавших граждан и спасение людей в чрезвычайных ситуациях.

Наших правоохранителей всегда отличали высочайшая ответственность, мужество, самоотдача, верность долгу и присяге. Рискуя жизнью, вы защищаете закон и порядок, оберегая покой мирного населения. Много внимания уделяете профилактической работе, стараясь избежать непоправимого и предупредить об опасностях.

В ваш праздник примите слова благодарности за ваш неустанный, самоотверженный труд и беззаветное служение Отечеству! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, профессионального роста, успешной реализации намеченных жизненных планов, оптимизма и благополучия!

С уважением, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.