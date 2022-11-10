В «Нижновэнерго» прошел День клиента

Мероприятие было организовано совместно с Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Нижегородской области по адресу ул. Рождественская, 38. В рамках «Дня клиента» все желающие получили индивидуальные консультации руководства филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» по интересующим их вопросам.

Прием потребителей проводил лично директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров, а также руководители профильных направлений - управления взаимодействия с клиентами и капитального строительства. Основные вопросы, прозвучавшие в ходе встречи, касались услуги технологического присоединения к электросетям, сроков выполнения работ по договорам, наличия возможности техприсоединения, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления. Каждому клиенту были предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения для решения его проблемы.

«Очень удобный формат мероприятия. Есть возможность получить ответ непосредственно от первого лица компании, а также возможность решить свой вопрос в «ручном» режиме. Данный вид мероприятий особенно полезен в текущих экономических и политических условиях. Надеюсь, что такие встречи будут проводиться регулярно и позволят достичь высоких КПД в реализации принятых решений», – прокомментировал участник Дня клиента Алексей Сидоров.

День клиента в таком формате будет проходить еженедельно до конца ноября по вторникам и четвергам в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Стать участником мероприятия можно предварительно записавшись по номеру телефона управления по взаимодействию с клиентами: +7(831) 431-85-64.

«Такого рода мероприятие оказалось полезным не только для потребителей, но и для нас. Благодаря обратной связи мы смогли выявить слабые точки в нашей работе, на которые в дальнейшем будет направлено особое внимание и, несомненно, приняты меры по их устранению. Я уверен, клиентский день поможет направить наше взаимодействие с непосредственным потребителем в нужное русло, где мы сможем решать все проблемы в формате диалога, находя компромиссные методы работы», – отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.