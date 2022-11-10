Нижегородская область стала пилотным регионом по развитию научно-популярного туризма. Фото: АНО "Центр 800"

В Нижегородской области будут развивать научно-популярный туризм. Регион вошел в число 10 пилотных субъектов России, в которых планируют реализовать проект «Больше, чем путешествия», ориентированный в первую очередь на молодежь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, программа приурочена к Десятилетию науки и технологий в России. Туристические маршруты будут разрабатываться таким образом, чтобы путешественники познакомились не только с историей регионов, но и узнали о научных достижениях их жителей, посетили исследовательские объекты. Первые экскурсии состоятся уже в 2023 году.

- Одним из таких тематических маршрутов станет экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением мест проживания и работы нашего знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут посетить Технический музей, радиолабораторию ННГУ имени Лобачевского, музей завода «Красное Сормово» и целый ряд других объектов, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Туристы смогут посетить интересные объекты и за пределами областного центра - например, интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи «Вираж» Мемориального музея В.П. Чкалова и музей истории Выксунского металлургического завода.

Кто именно станет участниками проекта, не уточняется, однако, как подчеркнули в областной администрации, программа рассчитана на «широкую аудиторию».