Две 13-летние девочки пропали в Нижнем Новгороде. ФОТО: Поисковый центр "Рысь"

В Нижнем Новгороде пропали две 13-летние девочки – Вика Захватова и Дарья Мустаева. Подростки ушли из дома вечером 8 ноября и до сих пор не вернулись. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь».

- Обе девочки ушли из дома на улице Планетная в Нижнем Новгороде около десяти часов вечера 8 ноября, - говорится в сообщении. – Всех, кто обладает хоть какой-то информацией об их местонахождении, просят обратиться в полицию.

Приметы Вики Захватовой : рост 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза карие. Особые приметы: родинка над губой. В момент исчезновения была одета в черную куртку, черную кофту, белые кроссовки и черные брюки. При себе был телефон.

Приметы Дарьи Мустаевой: рост 168 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза голубые. Особые приметы: деформированы пальцы рук. В момент исчезновения была одета в синие джинсы клеш, темно-синюю куртку, белые берцы.