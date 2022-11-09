Преступную группировку, заключавшую фиктивные браки с иностранцами, накрыли в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении шести участников преступной группировки, организовавшую незаконную миграцию на территории региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- По версии следствия, шестеро жителей Нижегородской и Владимирской областей разработали преступную схему для легализации незаконного пребывания иностранцев на территории России, - говорится в сообщении. - Преступники специально искали женщин, которые по их просьбе оформляли фиктивное отцовство иностранных граждан в отношении своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, в ходе преступной деятельности оформлялись фиктивные браки с иностранными гражданами для разрешения временного пребывания и получения вида на жительство.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Сейчас это дело передано в суд. За совершение этого преступления участникам группировки грозит до семи лет тюрьмы.