Глеб Никитин вручил ключи первым жильцам общежития сотрудников МВД. Фото: Кирилл Мартынов

9 ноября этого года, в канун Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Глеб Никитин вместе с начальником МВД по Нижегородской области Юрием Арсентьевым вручили первую партию ключей от 19 служебных квартир сотрудникам нижегородской полиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Пятиэтажное общежитие рассчитано на 90 квартир и расположено на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Новое здание обошлось в 189,5 млн рублей. Рядом с новым общежитием есть своя автопарковка и детская площадка.

Также Глеб Никитин передал 21 новый служебный автомобиль. Автотранспорт распределили между службой участковых уполномоченных полиции – 16 машин и ГИБДД – 5 машин.

- Впервые за многие годы в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию ведомственное жильё для сотрудников полиции. В общежитии будут проживать участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, конвойного батальона, уголовного розыска и следователи, которые до настоящего времени жили на съемных квартирах, а также иногородние сотрудники, поступающие на службу в наши подразделения, - отметил Юрий Арсентьев.