Цена на Доширак в Мулинском военторге снизилась после визита Глеба Никитина. Фото: телеграм-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Цена на Доширак в Мулинском военторге снизилась до 65 рублей после того, как губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично посетил точку торговли. Об этом нижегородский губернатор написал в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин провел беседу с индивидуальным предпринимателем, который торгует в военторге. После чего цены на Доширак и другие продукты снизились. Так, вода 1,5 литров стала стоить 45 рублей, двухлитровый лимонад 65 рублей.

В своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области написал обращение к предпринимателям

- Ценовая политика должна быть адекватной! Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что 5 ноября Глеб Никит посетил воинскую часть в Мулино. В ходе визита губернатор передал дополнительное снаряжение мобилизованным нижегородцам и выслушал жалобы о высоких ценах в местном военторге.