Тело 69-летнего мужчины извлекли из реки в Шахунском районе

Тело 69-летнего мужчины извлекли из реки Кугонер в Шахунском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на воде, случившемуся недалеко от дома №44 по улице Пролетарская в рабочем посёлке Вахтан, поступило в ведомство сегодня, 9 ноября в 13:30. Однако в 15:00 силами местных жителей из воды было вытащено бездыханное тело пенсионера.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали чудесную историю спасения, которая произошла в Нижегородской области – здесь сотрудник МЧС спас рыбака, перевернувшегося на лодке посреди Горьковского моря. Крики о помощи он услышал аж за километр от места происшествия.

- Он очень оперативно среагировал, доставил меня на берег и передал в руки медикам, - рассказал рыбак.

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