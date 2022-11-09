Готовность проблемного ЖК «Гелиос» в Верхних Печерах составляет 37%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Готовность проблемного жилого комплекса «Гелиос» в Верхних Печерах оценивается на 37% по данным на 9 ноября. Монолитные работы выполнены на 60%, устройство кирпичной кладки - на 35%. Об этом сообщает пресс-служба управления строительства и региональной дирекции.

Сейчас на строительной площадке начали устанавливать башенный кран, скоро здесь начнутся работы по устройству монолитных конструкций 19-25 этажей дома, а также фасада и кровли здания.

Пока что рабочие продолжают заниматься кирпичной кладкой внутренних перегородок, устройством наружных и внутренних стен из газобетонных блоков.

По словам начальника управления строительства и региональной дирекции Дениса Ляшенко, скоро рабочие займутся устройством монолитных конструкций, заполнением оконных проемов и витражей лоджий. И в ближайшее время можно будет заняться организацией электроснабжения.

Напомним, что изначально застройщиком «Гелиос» была компания «Вертикаль». Строительство комплекса началось еще в 2016 году и по плану должно было завершиться к 2019 году, но вскоре «Вертикаль» признали банкротом. И судьба «Гелиоса» оказалась в руках АО СЗ НО «Дирекция по строительству».

Всего на объекте задействовано 34 человека. ЖК «Гелиос» планируется достроить в конце 2023 года.