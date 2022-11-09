«Буханка» сгорела на Арзамасской трассе 9 ноября

Фото: Скрин извидео. Источник: Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Автомобиль марки УАЗ сгорел на 102 километре Арзамасской трассы в среду, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о возгорании «Буханки» поступило в 14:21. Тушением и ликвидацией пожара занимались четыре человека и одна единица техники.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

В результате пожара обгорел автомобиль на площади три квадратных метра.

Тем временем очевидцы уже поделились видео с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно, что «Буханка» стоит на обочине и из её салона столбами валит густой чёрный дым.

Напомним, что массовая авария произошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 9 ноября. Большегруз собрал своеобразный «паровозик» из автомобилей, ехавших в крайнем ряду. Спешившие на работу автомобилисты объезжали это ДТП по соседней полосе. В результате пострадала 23-летняя девушка, которая на момент аварии находилась в маршрутке.

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