ЛУКОЙЛ И Нижегородская область развивают сотрудничество

ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило Соглашение о сотрудничестве с Правительством Нижегородской области на 2022-2027 гг. Документ предусматривает содействие в реализации социально значимых инициатив региона.

Ранее при финансовой поддержке Компании и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода восстановлены пакгаузы, проведена реставрация манежа с домовой Никольской церковью в Нижегородском Кремле.

Также Компания способствовала созданию материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, построены спортивные и культурные объекты, организованы экологические мероприятия.

Важным вкладом ЛУКОЙЛа в повышение качества автомобильных дорог в России и реализацию федеральных целевых программ по развитию дорожно-строительной отрасли стал запуск в 2021 году на Нижегородском НПЗ блока производства полимерно-битумных вяжущих.