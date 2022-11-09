ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию комплекс переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ

ПАО «ЛУКОЙЛ» реализовало проект строительства Комплекса переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 млн тонн по сырью в год на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В состав Комплекса входят установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива и бензина, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты.

Реализация проекта позволит увеличить мощность производства дизельного топлива экологического класса Евро-5 на 1,1 млн тонн в год, сократить долю мазута в корзине продукции, а также создать в регионе более

200 высокотехнологичных рабочих мест.

Строительство комплекса началось в 2018 году. На площадке общей площадью 430 тыс. м2 ежедневно было задействовано до 7 тыс. человек.

Справка о компании

ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Обладая полным производственным циклом, Компания полностью контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Более 110 тысяч человек объединяют свои усилия и талант, чтобы обеспечить Компании передовые позиции на рынке.