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НовостиНовости компаний9 ноября 2022 13:14

«Нижновэнерго» проводит День клиента

Источник:kp.ru
Прием ведет директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров.

Прием ведет директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров.

Еженедельно по вторникам и четвергам в течение ноября заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Павлович Прохоров проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала «Нижновэнерго».

Очередная встреча состоится 10 ноября с 13.00 до 17.00 на площадке Региональной Общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Нижегородской области по адресу ул. Рождественская, 38.

Предварительная запись по телефону Управления по взаимодействию с клиентами: +7(831) 431-85-64