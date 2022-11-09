Евгений Люлин предложил дать пострелять нижегородским школьникам из автомата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со следующего года нижегородские ученики старших классов будут проходить курс начальной военной подготовки. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Чему научатся нижегородские школьники на курсах начальной военной подготовки?

Владение оружием, оказание первой медицинской помощи, использование рации. По словам Евгения Люлина, это необходимый опыт, который может спасти жизнь.

Председатель Заксобрания также добавил, что выпускники курсов не станут добровольцами в специальной военной операции, и курсы пойдут только на развитие нужного опыта.

- Детям должно быть интересно, тогда они будут впитывать знания, как губка. Дайте им пострелять из автомата. Объясните, что противогаз не для того, чтобы первоклашек пугать, а для защиты от газов. Позвольте школьникам поверить, что они делают важное дело. Тогда будет результат, — написал в своем телеграм-канале Евгений Люлин.

В настоящее время по всей России открываются курсы начальной военной подготовки. И Нижний Новгород не стал исключением. В нашем городе уже работает организация, в которой преподают ветераны боевых действий. По словам Евгения Люлина, желающих учиться военному искусству много.