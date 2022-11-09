Региональный Минобр осудил учителя, избившего семиклассника в Дзержинске

Представители министерства образования Нижегородской области назвали нападения учителя на школьника в Дзержинске недопустимым. Об этом сообщается в телеграм-канале «Образование 52».

- Конфликт произошел из-за того, что дети на перемене шумели и мешали учителю готовиться к уроку. Министерство образования и науки Нижегородской области обращает внимание, что ни это, ни любое другое поведение детей не может быть поводом для столь вопиюще грубого отношения, несовместимого с ролью и статусом профессии учителя в нашем обществе! – уточнили в ведомстве.

Также представители минобра принесли извинения школьнику, его родителям и свидетелям инцидента за неуважительное отношение со стороны педагога.

Напомним, что грандиозный скандал произошел в одной из школ Дзержинска Нижегородской области. Там учитель математики избил ученика. На кадрах видно, как преподаватель ударил семиклассника кулаком в грудь два раза. От удара ребенок упал на пол. А мужчина продолжал кричать на весь коридор: «К директору, сучонок!» Когда учитель попытался тащить его, то ребенок даже не сразу смог подняться на ноги.

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