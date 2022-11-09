Проезд около Дворца спорта на проспекте Гагарина перекроют 10 и 11 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде 10 и 11 ноября с 7.00 до 22.00 будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина возле участка дома №29. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение около дворца спорта традиционно перекрывают во время спортивных матчей и других зрелищных мероприятий, проводимых в КРК «Нагорный». Так, 10 ноября здесь пройдет хоккейный матч «Торпедо» - «Ак Барс», а 11 ноября на паркете «Нагорного» нижегородские баскетболисты будут принимать соперников из Минска. С этими событиями, очевидно, и связано изменение в движении транспорта на местном проезде проспекта Гагарина.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, а также быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.