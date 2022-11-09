Систему видеонаблюдения с распознаванием лиц установят в нижегородском метро за 8,3 млн рублей

Метро. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Систему интеллектуального видеонаблюдения с функциями распознавания лиц планируют установить в метро Нижнего Новгорода. На проведение работ направят свыше 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе можно присылать до 18 ноября. Однако участвовать смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Выбранный подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию в течение полугода с момента заключения договора.

Установка систем интеллектуального видеонаблюдения запланирована в вестибюлях станций метрополитена "Московская", "Чкаловская", "Ленинская", "Заречная", "Двигатель Революции", "Пролетарская", "Автозаводская", "Комсомольская", "Кировская", "Парк Культуры", "Канавинская", "Бурнаковская", "Буревестник" и "Горьковская". Также в проекте указано оснащение 48 вентиляционных киосков системами тревожной сигнализации и видеообнаружения.

Напомним, ранее три варианта размещения новой станции Сормовской ветки метро обсудили в Нижнем Новгороде. Один из этих вариантов предполагал размещение станции на улице Коминтерна в районе остановки «Дарьино», второй — на бульваре Юбилейном, а третий у железнодорожной станции.

Члены штаба по вопросам реализации градостроительной политики остановились на третьем варианте. Новой станции нижегородского метро быть на улице Станционной.

Позже нижегородец создал петицию о переносе станции метро «Сормовская» на улицу Коминтерна.

- Данное расположение станции не является оптимальным с точки зрения логистики, охвата территории (пассажиропотока), удобства пассажиров, - написал автор в сопроводительном тексте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!