Нижегородские пенсионеры стали проводить больше времени в интернете

Жители региона старше 60 лет активно осваивают соцсети и мессенджеры. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 800 терабайт мобильного трафика, что на 30% выше показателей прошлого года, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Меняются и предпочтения пожилых людей в девайсах. С прошлой осени доля пользователей современных гаджетов перешагнула половину от общего числа и составила 57%. Наиболее охотно выбирают смартфоны брендов Xiaomi, Huawei и Samsung.

Как показывает аналитика оператора, в среднем один абонент пенсионного возраста использует в месяц порядка 9 гигабайт. Чаще в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 51%. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители городов области, а также Мулино, Дивеево и села Починки. В небольших поселениях значительно выросло число тех, кто ежедневно использует современные технологии — просматривает ленты в соцсетях и читает новости в мессенджерах.

«Чтобы наши клиенты повсеместно могли связаться с родными по видеосвязи или решить бытовые вопросы удаленно, мы продолжаем работать над расширением сети LTE за пределами городов и райцентров. С начала года построили и модернизировали уже более 50 базовых станций в небольших селах и деревнях», — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Максим Бартыков.

В результате проведенных работ оператор укрепил лидерство по скорости мобильного интернета. Во втором квартале, согласно исследованию независимой международной компании Ookla, медианная скорость скачивания в сети МегаФона в Нижегородском регионе превышает 23 мегабита в секунду – на 30% выше скорости ближайшего конкурента.