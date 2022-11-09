В Нижнем Новгороде увеличится количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководству государственного предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» предъявлено требование об увеличении автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35. Об этом рассказала старшая смены ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова в группе Вконтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

Также было принято решение о сокращении интервалов на троллейбусном маршруте №5, работу которого возобновили на днях в связи с ремонтом трамвайных путей и отменой трамвая №7. Руководству «Нижегородпассажиравтотранс» поручили сделать заездные карманы, чтобы троллейбусы могли подъезжать ближе к остановкам.

Рекомендации были даны и организации «Конка», которая обслуживает маршрут А-89. Руководителей попросили усилить информирование жителей Саровского района об изменении автобусного маршрута.

Маршрут А- 89 был изменен в связи с ремонтом трамвайных путей. Так, вместо улицы Памирской в Ленинском районе автобусы доезжают до станции метро Бурнаковская через улицу Березовскую и Сормовское шоссе.

В ходе мониторинга был замечен недостаточный выпуск автобусов Т-29 и Т-57. Руководству пассажирских компаний уже предъявлено требование о соблюдении установленных интервалов движения.