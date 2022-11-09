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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:35

СК начал проверку после избиения учителем семиклассника в школе Дзержинска

Инцидент произошел 8 ноября в школе №12
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
СК начал проверку после избиения учителем семиклассника в школе Дзержинска.

СК начал проверку после избиения учителем семиклассника в школе Дзержинска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку после инцидента в дзержинской школе, где учитель математики избил семиклассника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе будет установлено, причинен ли вред здоровью ребенка, а также дана юридическая оценка действиям учителя по исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - рассказали в ведомстве.

Напомним, видео рукоприкладства дзержинского учителя разлетелось по соцсетям накануне вечером: его сняли другие ученики и выложили в интернет. На кадрах видно, как преподаватель ударил семиклассника кулаком в грудь два раза. От удара ребенок упал на пол, после чего мужчина с криками «К директору, сучонок!» попытался тащить его.

В администрации Дзержинска уверяют, что ребенок травм не получил, а учитель уволился из школы по собственному желанию.