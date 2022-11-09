Безработного 23-летнего нижегородца задержали за покушение на сбыт наркотиков

В начале октября в Советском районе Нижнего Новгорода задержали безработного 23-летннго молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Подозрительную личность остановили сотрудники патрульно-постовой службы и в ходе досмотра изъяли у парня 32 пакетика с неизвестным веществом. Через какое-то время экспертиза установила, что в пакетиках были наркотики.

Возбуждено уголовное дело: «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За эту статью нижегородцу грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Если вам стали известны факты правонарушений или преступлений, связанных с распространением наркотиков, сообщите об этом в дежурную часть МВД или по каналу связи 102 с мобильного телефона.

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