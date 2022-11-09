Вторую полосу открыли на перекрестке улицы Родионова и Бринского в Нижнем Новгороде. ФОТО: Телеграм-канал Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде завершились работы по расширению дороги на перекрестке улицы Родионова и Бринского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра, первыми о запуске второй полосы на этом участке ему сообщили нижегородцы в социальных сетях. Автомобилисты уже успели оценить проделанную работу.

- Участок сложный с плотным автомобильным движением, в часы пик и вовсе стоял в пробках, - отметил мэр Нижнего Новгорода. - Теперь для водителей, поворачивающих с улицы Родионова направо на улицу Бринского и налево на улицу Лысогорскую, организованы дополнительные полосы. В сторону Казанского шоссе движение будет осуществляться по двум полосам.

По оценке властей, открытие новой полосы позволит увеличить пропускную способность перекрестка на 30%.

- Осталось только нанести разметку и выполнить прилегающее благоустройство, как только позволит погода, - заявил Юрий Шалабаев.