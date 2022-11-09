Девятый сухогруз проекта RSD59 спустит на воду завод «Красное Сормово». Фото: завод «Красное Сормово».

Сухогруз проекта RSD59 торжественно спустят на воду на судостроительном заводе «Красное Сормово» в четверг, 10 ноября. Планируется, что в церемонии примут участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония пройдет с соблюдением всех необходимых традиций: крестная мать новенького судна разобьет о борт теплохода бутылку шампанского. После спуска сухогруз будут достраивать на воде, а затем он пройдет ходовые испытания, и только после этого отправится к заказчику.

Кстати, заказчиком этого сухогруза является акционерное общество «ГТЛК». «Красное Сормово» получило заказ на строительство 11-ти сухогрузов проекта RSD59, и судно, которое спустят на воду завтра, станет девятым по счету.

- Строящаяся серия – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы, - отмечают на предприятии.

Суда такого типа предназначены для перевозки навалочных грузов, леса, длинномерных, тяжеловесных и опасных грузов. Длина теплоходов составляет 141 метр, ширина – почти 17 метров.