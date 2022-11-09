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НовостиНовости компаний9 ноября 2022 9:15

Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

Теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить «Коллтрекинг»
Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

Клиенты «Ростелекома» смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС). «Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет.

Ранее для использования услуги «Коллтрекинг» требовалось заключать отдельный договор. Для удобства клиентов «Ростелеком» интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и теперь любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.

Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции «Лид» и «Чат». Лид позволяет увеличить конверсию за счет размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями, таких как оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. Чат предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы.

«“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга «Коллтрекинг» доступна для подключения всем пользователям виртуальной АТС, чтобы они могли минимизировать затраты на рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг», — говорит Александр Шляхтов, директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.

Облачный сервис «Виртуальная АТС» доступен в 645 населенных пунктах присутствия «Ростелекома». Широкие возможности надежного решения операторского класса обеспечивают потребности бизнеса клиентов любого масштаба.

С подробными условиями предоставления сервиса «Виртуальная АТС» и услуги «Коллтрекинг» можно ознакомиться на сайте rt.ru.