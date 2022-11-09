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НовостиНовости компаний9 ноября 2022 9:06

Функционал сайта «Ростелеком» значительно расширен для операторов связи

Появилась возможность подачи заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН
Функционал сайта «Ростелеком» значительно расширен для операторов связи

Функционал сайта «Ростелеком» значительно расширен для операторов связи

Расширен функционал специализированного сайта «Ростелеком». Теперь здесь появилась интерактивная карта для поиска объектов устранения цифрового неравенства (УЦН) и возможность для любого оператора связи подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

Нужный объект можно быстро найти с помощью интерактивной карты, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и пр.

«Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает “Ростелеком”. Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам “Ростелекома” на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе, в размещении оборудования на объектах УЦН», — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.

«Всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности», — добавил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте.

Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.