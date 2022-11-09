Закон о создании вытрезвителей вступил в силу в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закон «О специализированных организациях для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории Нижегородской области» вступил в силу с 8 ноября. Об этом сообщается на сайте официального интернет-портала правовой информации РФ.

Напомним, что проект закона о вытрезвителях был принят 27 октября этого года на заседании Законодательного собрания.

Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева рассказала, что в специализированных организациях не будут предоставлять медицинские и платные услуги. И все же, граждане, доставленные в учреждение, будут находиться там до улучшения состояния.

Планируется, что вытрезвитель на 20 мест будет открыт на базе ГКУ НО «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан».