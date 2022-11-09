Мининский университет представит методики преподавания русского языка как иностранного на “Марафоне”

Серия научно-образовательных мероприятий проекта “Филологический марафон” пройдет 14-18 ноября 2022 года в Мининском университете. Здесь будут представлены лучшие практики преподавания русского языка как иностранного. Летом этого года педагогический вуз выиграл грант на его реализацию. Проект осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", при поддержке Минпросвещения РФ.

- Мы уделяем большое внимание развитию международных связей, это одна из приоритетных задач стратегии развития Мининского университета, - сказал ректор Виктор Сдобняков. - “Филологический марафон” - важный проект, который пройдет на двух площадках: у нас в вузе и на территории Бухарского государственного университета (Республика Узбекистан), который является нашим надежным партнером. Уверен, что проект даст старт новым научным работам, совместным инициативам и договоренностям.

В «Филологическом марафоне» примут участие представители научно-педагогического сообщества Нижнего Новгорода и стран СНГ: Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (г. Минск, Республика Беларусь), Баткенский государственный университет (г.Баткен, Республика Киргизия), Казахский национальный исследовательский университет имени Абая (г. Алматы, Республика Казахстан), Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ (г.Кишинев, Республика Молдова), Бухарский государственный университет (г. Бухара, Республика Узбекистан).

В рамках “Марафона” специалисты Мининского университета проведут интерактивные лекции, посвященные технологиям преподавания русского языка как иностранного на различных формах обучения. В эти дни состоится также круглый стол по проблемам преподавания филологических наук в вузе и школе, в котором примут участие приглашенные эксперты- представители Института филологии МПГУ ( г. Москва), а также ведущие преподаватели и исследователи университетов г Нижнего Новгорода.

Ключевым событием проекта станет демонстрация опыта разговорного клуба “Глаголь!” для иностранных студентов. Занятия проведут выпускники программы “Преподавание русского языка как иностранного” Мининского университета.

- Мероприятия проекта “Филологический марафон” пройдут как в оффлайн, так и в онлайн режиме. Профессорско-преподавательский состав Мининского университета проведет два дистанционных мастер-класса для тех, кто не смог присутствовать на очных мероприятиях. Участники мероприятий проекта получат сертификат, - рассказала куратор “Филологического марафона”, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии Елена Дзюба.

“Филологический марафон” реализуется в рамках приоритетного федерального проекта “Экспорт образования”, цель которого - повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке

К участию в мероприятиях проекта “Филологический марафон” приглашаются преподаватели РКИ, русского языка и филологических дисциплин, читаемых на русском языке, студенты магистранты, аспиранты.

Ознакомиться с программой мероприятий и записаться на участие в проекте можно по ссылке.