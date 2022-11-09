В «Нижновэнерго» прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошел 17 ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей. В нем приняли участие 27 работников из девяти участков Службы механизации и транспорта филиала.

Данные соревнования нацелены на повышение качества и безопасности работ на автотранспорте и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников.

Конкурс состоял из трех этапов: вождение по специально подготовленной трассе, включающее в себя с выполнение таких фигур как «змейка передним и задним ходом», «парковка», «бокс», «габаритный коридор»; выполнение практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшему при реанимации робота-тренажера «Гоша»; проверка теоретических знаний правил дорожного движения и межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

По итогам соревнований по общему количеству набранных баллов победителем стала команда Балахнинского участка службы механизации и транспорта, на втором и третьем месте – Дзержинский и Центральный участки.

«Данные состязания очень важны для совершенствования водителями своих профессиональных навыков. Мастерство водителя в нашей работе имеет весомое значение, поскольку именно от него зависит времени оперативного прибытия ремонтных бригад, а значит, и время восстановления электроснабжения. Ответственность водителей в этих случаях первостепенна. Поэтому очень важно, чтобы профессиональные навыки наших водителей были на высоком уровне», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.