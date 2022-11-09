АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило период навигации

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило навигационный период 2022 г. Флот предприятия эксплуатируется в регионах деятельности - в Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской областях, а также в республике Марий Эл. На сегодня все плавстредства выведены из работы и подготовлены к зимнему сезону.

Суда задействованы в решении производственных задач, в том числе по осуществлению контроля подводных переходов магистральных трубопроводов. Их эксплуатация позволяет обеспечить надежность и оперативность доставки ремонтных бригад в труднодоступные места назначения, в том числе в период прохождения весеннего паводка.

В минувшем сезоне флот был задействован в проведении 178 учебно-тренировочных занятий на подводных переходах через большие и малые водные объекты Центральной России. На крупных реках, Волге и Оке, были проведены плановые тренировки (с перекрытием судового хода) по установке боновых заграждений на рубежах, отработано взаимодействие экипажей судов между собой и береговыми службами.

Кроме того, за время навигации флот осуществлял постоянный контроль технического состояния береговых якорей, швартовых тросов, состояния подъездных путей, а также площадок для размещения емкостей-нефтесборщиков и специальной техники в прибрежных районах подводных переходов трубопроводов.

В составе парка плавсредств предприятия - катер нефтесборщик, 3 катера - бонопостановщика, 4 буксирных катера, служебно-разъездное судно и 57 прочих моторных плавсредств.

Флот предприятия эксплуатируется в 5 регионах, в том числе в Нижегородской области

В рамках подготовки флота к зимнему периоду специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» проверили состояние корпусов и двигателей судов, выполнили сезонное техническое обслуживание узлов и механизмов маломерных плавсредств. Все суда были подняты из воды с последующим размещением на зимнее хранение в теплых помещениях.

Завершен комплекс подготовительных мероприятий к зиме базы флота Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в пос. Работки, затона на р. Ветлуга нефтеперекачивающей станции «Мелковка» Марийского РНУ, а также штатных мест размещения единиц флота на территориях станций в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности.