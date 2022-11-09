Студенты Мининского университета победили на соревнованиях ПФО по баскетболу

XX открытые студенческие игры Приволжского федерального округа завершились 3 ноября. Соревнования мужских и женских сборных команд нижегородских вузов проходили по круговой системе. Среди мужских команд победителем стала сборная Мининского университета, состоящая из студентов 1-5 курсов факультетов информационных технологий, психологии и педагогики, физической культуры и спорта.

Леонид Мольков, студент 4 курса факультета физической культуры и спорта и капитан мужской сборной Мининского, заверил, что команда не собирается сбавлять темп:

- Подготовка к соревнованиям началась еще с летних сборов в августе. В сентябре был плотный график тренировок и первые мини-турниры, - сказа Леонид. - Тогда мы выиграли Кубок ректора Мининского университета и фестиваль от ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Эмоции от победы, конечно, приятные, команда хорошо начала сезон и не собирается сбавлять обороты. Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам! Их поддержка еще больше настраивала на победу.

В финальном матче с командой ННГУ им. Н.И. Лобачевского мужская сборная педагогического университета одержала победу со счетом 92-65.

- Наши ребята достойно представили Мининский университет, поздравляю с победой! В этом году мы открыли обновленные площадки для физической подготовки - отремонтировали полностью 3 и 4 корпуса. Теперь у нас есть все ресурсы, чтобы готовить студентов к соревнованиям не только регионального уровня, но и всероссийского, международного, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Женская сборная Мининского университета также оказалась на высоте, заняв третье место.