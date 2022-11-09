Капремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился в деревне Высокой Чкаловского района . Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершился в деревне Высокой Чкаловского района. Обновление проходило в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В медицинском пункте были отремонтированы инженерные сети, выполнена внутренняя отделка помещения. Также закупили новую мебель и специальное оборудование: шкаф для медикаментов, настенный облучатель-рециркулятор, стеллаж для детской картотеки и медицинскую кушетку.

Как рассказали в Чкаловской районной больнице, ФАП обслуживает около 500 человек, которые проживают в 25 малых населенных пунктах городского округа Чкаловск. Сюда обращаются люди из деревень и поселков Балахнино, Шестово, Шубино, Курмыш, Зименки, , Зелебиха, Зельево, Колганово и других.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что модернизация фельдшерско-акушерского пунктов в деревнях – это важная задача здравоохранения. Именно здесь должна оказываться помощь тем людям, которые не имеют возможности обратиться в специализированную клинику.