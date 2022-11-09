Депутаты обсудили антитеррористическую защищенность образовательных организаций Нижнего Новгорода

8 ноября 2022 года в городской Думе Нижнего Новгорода прошел «час администрации» на тему обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций города.

Как отметил в начале мероприятия председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, тема безопасности в школах достаточно остро прозвучала в очередной раз после трагических событий в Ижевске. Спикер городской Думы подчеркнул, что депутатский корпус активно обсуждает вопрос антитеррористической защищенности школ и детских садов и на заседаниях профильной постоянной комиссии, и на встречах с избирателями на округах.

«Эта тема очень беспокоит горожан, всех тех, кто водит детей в школу или детский сад. Учитывая сложную внешнеполитическую обстановку и условия, в которых сейчас живет страна и регион, лучше предусмотреть все необходимые меры для обеспечения антитеррористической безопасности», – отметил Олег Лавричев.

Так, в рамках «часа администрации» депутаты обсудили инженерно-техническую укрепленность школ и детских садов в части наличия кнопок тревожной сигнализации, видеонаблюдения, металлодетекторов, турникетов, систем контроля управления доступом (СКУД) на вход в здание и территорию, а также состояние освещения и периметрального ограждения.

Как сообщил депутатам директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, на мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций в 2022 году из бюджета города было направлено 118,8 млн руб. Дополнительно были выделены средства на установку систем видеонаблюдения в сумме 1,37 млн руб. и на приобретение металлоискателей и СКУД в объеме 9,31 млн руб. В 2023 году планируемая сумма в бюджете города по антитеррористической защищенности объектов образования составляет 217,4 млн руб.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на важность физической охраны. Кроме того, представители депутатского корпуса задали уточняющие вопросы о том, как проходят внеплановые проверки готовности школ к реагированию в чрезвычайных ситуациях. Депутаты подчеркнули, что все образовательные организации города имеют паспорта безопасности, которые позволяют наладить системную работу по обеспечению антитеррористической защищенности.

Также участники заседания отметили важность интеграции систем видеонаблюдения образовательных учреждений в АПК «Безопасный город». Для этого в настоящее время ведется работа по подготовке типовых требований к видеонаблюдению в объектах образования.

«Безусловно, в бюджете нужно закладывать средства на все перечисленные меры. Вместе с тем, в деле обеспечения безопасности детских учреждений важно и то, что не требует финансовых затрат, но более чем эффективно. Это бдительность! Необходимо налаживать работу с персоналом на местах, чтобы в экстренной ситуации каждый учитель четко знал порядок своих действий. Сейчас департаментом образования проводится такое обучение, а также внеплановые тренировки в реальных условиях, по результатам которых разрабатываются рекомендации для руководителей учреждений. Видно, что работа ведется системно», – подвел итоги обсуждения Олег Лавричев.